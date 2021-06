Lavori alle reti idriche, senso unico alternato tra il Guercio e Romito Magra

Golfo dei Poeti - Visti i lavori in corso relativi all’intervento di “realizzazione nuovo acquedotto” lungo la Strada Provinciale 331 “di Lerici” nella tratta ricompresa tra la l’Albergo La Mimosa in località “Guercio” ed il civico 308 in località Romito, in Comune di Arcola, con riflessi dei flussi di traffico coinvolgenti la rotatoria del Guercio di intersezione tra la SP331 e la SP028 in località Pugliola, in Comune di Lerici, è stata disposta una regolamentazione straordinaria della circolazione stradale, in fase di esecuzione delle lavorazioni, al fine di consentire le opere in corso e garantire minor disagi nei fine settimana.



L’intervento, in prosecuzione delle attività già in corso avrà validità fino alle ore 18:00 del giorno 30 giugno 2021.



NEI GIORNI FERIALI (da lunedì al venerdì):



- dalle ore 7:00 alle ore 19:00 le lavorazioni procederanno con regolamentazione della circolazione a senso unico alternato, in una tratta di lunghezza non superiore a 30 metri, regolato da movieri.

- dalle ore 19:00 alle ore 7:00 del giorno successivo le lavorazioni procederanno con regolamentazione della circolazione a senso unico alternato, per una tratta di lunghezza non superiore a 30 metri, regolato da impianto semaforico.



NEI GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI (sabati e domeniche):



- dalle 00:00 alle ore 07:00 del sabato le lavorazioni procederanno con regolamentazione della circolazione a senso unico alternato, in una tratta di lunghezza non superiore a 30 metri, regolato da impianto semaforico.

- dalle ore 07:00 del sabato alle ore 7:00 del lunedì successivo ripristino della circolazione a doppio senso lungo l’intera tratta, che manterrà la qualificazione ed il segnalamento di cantiere, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e transitabilità e dalle condizioni locali.



La ditta esecutrice è autorizzata a procedere a ripristini temporanei della circolazione a doppio senso o a senso unico alternato per brevi tratti regolamentabili a vista, purché detti ripristini risultino compatibili con le condizioni di sicurezza e transitabilità derivanti dallo stato dei lavori e dalle condizioni locali.



Sarà comunque sempre garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.