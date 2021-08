Grazie e Fezzano, i carabinieri all'opera nei luoghi di ritrovo giovanili

Golfo dei Poeti - I Carabinieri della Compagnia della Spezia, nella notte tra venerdì e sabato, hanno eseguito un servizio coordinato nel comune di Portovenere e nelle frazioni delle Grazie e di Fezzano.

I militari, operanti anche in abiti civili, hanno 'setacciato' i luoghi di ritrovo giovanili per contrastare quei comportamenti molesti e illeciti lamentati da alcuni cittadini. Sono stati controllati in totale 35 giovani tra Le Grazie e Portovenere. Tre sono stati segnalati alla Prefettura della Spezia quali assuntori di sostanze stupefacenti. In particolare un ragazzo del 2003, residente a La Spezia, è stato controllato alle Grazie e trovato in possesso di 1 grammo di hashish. Gli altri due giovani, rispettivamente classe 1996 e 1997, residenti in provincia della Spezia e controllati sul lungomare di Portovenere, sono stati trovati in possesso di due spinelli contenenti marijuana.

Durante il servizio, che si è protratto fino a tarda notte, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un’autovettura in quanto, su Via Olivo, all’altezza di Piazza Bastreri, all'una di notte, a forte velocità, in curva, faceva stridere le gomme della macchina: fermata, i militari identificavano la conducente, classe 1996 e residente alla Spezia. È stata sanzionata al Codice della Strada per velocità non commisurata e le sono stati tolti 5 punti dalla patente di guida.