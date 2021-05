Golfo dei Poeti - Sono stati i fumogeni a tingere di rosso le acque del canale della Fontanella a Le Grazie. Lo hanno accertato i Carabinieri forestali giunti sul posto ieri sera assieme ai militari della Compagnia di Porto Venere, Arpal, Comune, Capitaneria di Porto e Autorità portuale.

L'episodio risale alle 19 di ieri sera quando l'acqua ha cominciato a tingersi di un rosso intenso che sembrava sangue. Stando a quanto si apprende dai carabinieri Forestali una o più persone avrebbero acceso uno fumogeno, se non di più, e non riuscendo più a gestire la situazione non hanno visto alternativa che gettarlo in acqua. Nella ricostruzione degli eventi i carabinieri, tramite la raccolta di testimonianze e l'analisi di alcuni video scioglieranno ogni dubbio sulla dinamica. Dal punto di vista ambientale non ci sarebbero rischi e durante la notte la tintura rossa si è completamente diluita, quindi questa mattina l'acqua è tornata pulita.



Si esclude dunque l'ipotesi dello sversamento di antivegetativo, che in un primo momento aveva creato non poca preoccupazione tra i residenti.