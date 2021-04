Golfo dei Poeti - Incendio in corso dalle 12.30 circa nei boschi della zona di Canarbino, tra il forte omonimo e Pitelli. Sul posto dispiegamento massiccio dei vigili del fuoco per arginare il rogo. In particolare, ci sono un'autobotte della Centrale spezzina, la squadra di Sarzana e una ventina di volontari dei gruppi locali di antincendio boschivo. In azione per lo spegnimento delle fiamme anche l'elicottero antincendio regionale. Seguiranno aggiornamenti.