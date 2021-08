Golfo dei Poeti - I raid notturni dei cinghiali nei centri abitati sono sempre più frequenti. Nella serata di ieri gli ungulati alla ricerca di cibo sono stati avvistati a Porto Venere, in località Olivo, lungo la via omonima.

Una madre e due cuccioli sono scesi dalla macchia che circonda la zona e hanno percorso la carreggiata per alcune decine di metri, in direzione del centro del borgo, dileguandosi nuovamente nella boscaglia poco più in là.