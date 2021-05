Golfo dei Poeti - Circolazione sospesa dalle 23.00 del 27 maggio fino a fine lavori, e comunque non oltre le 2.00 del 28 maggio, lungo la Strada provinciale 331 a Lerici in corrispondenza della galleria degli Scoglietti. Il provvedimento è stato diramato dalla Provincia per consentire il rilievo con laser scanner propedeutico alla predisposizione del progetto dell'impianto di illuminazione del tunnel. Sarà sempre garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.