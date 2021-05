Golfo dei Poeti - Canale della Fontanella rosso sangue a Le Grazie e nel borgo non mancano le preoccupazioni. E' accaduto poco prima delle 19 quando l'acqua, del canale che costeggia i cantieri Valdettaro, ha cambiato colore. Al momento non è ancora stato accertato cosa abbia tinto il percorso e l'allarme è stato lanciato ai Carabinieri forestali che dovranno accertare da cosa sia originato lo sversamento.

La principale preoccupazione dei residenti è che quella tintura possa essere antivegetativo, una particolare vernice usata per ricoprire materiali destinati a rimanere in contatto con l'acqua, come gli scafi di barche, che contiene sostanze tossiche in grado di difenderli dall'attacco di microrganismi.