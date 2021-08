Campeggio abusivo e sassaiola contro i canoisti

Golfo dei Poeti - Ferragosto di controlli anche sull'isola Palmaria, e non sono mancate le sorprese: sono stati scovati dei campeggiatori abusivi e sono in corso degli accertamenti per scoprire chi abbia preso di mira dei canoisti lanciando loro dei sassi. A raccogliere queste segnalazioni sono state le Guide ecologiche volontarie che nel periodo estivo danno supporto al Comune di Porto Venere e alla Polizia Locale per monitorare la situazione da più fronti nell'ambito della sicurezza e per la prevenzione agli incendi.

Il campeggio abusivo è stato individuato nella ex cava del Carlo Alberto. Per questioni di sicurezza l'area è soggetta a divieto di accesso e quindi recintata per il rischio di caduta massi. Quando le Gev sono arrivate sul posto hanno trovato un vero e proprio accampamento.

Non sarebbe da escludere che gli occupanti abbiano visto il loro arrivo e siano scappati via. Le guardie ecologiche volontarie sono rimaste in attesa per un po' di tempo per poi sequestrare l'accampamento abusivo. Il quadro della situazione ha permesso di constatare anche delle situazioni di pericolo: sul luogo sono stati infatti trovati anche dei resti di un falò. Le Gev hanno dunque bonificato l'area.

Con un piccolo salto temporale a venerdì pomeriggio, quando i controlli sull'isola erano comunque già attivi, non sono mancate le segnalazioni per un gruppo di giovanissimi che ha preso di mira dei canoisti lanciando loro dei sassi.

La bravura degli atleti ha permesso che nessuno rimanesse ferito, ma qualche pietra ha comunque raggiunto gli scafi provocando dei danni. Dell'episodio sono stati informati anche la Capitaneria di Porto e le Guardie ecologiche volontarie.



