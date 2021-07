Anche la Polizia al Tino: "Insieme contro la violenza sulle donne"

Golfo dei Poeti - Nella mattinata di ieri, sabato 3 luglio, la Questura della Spezia ha partecipato all’apertura straordinaria dell’Isola del Tino, nell’ambito della campagna “Ogni donna non è isola” contro la violenza sulle donne.

Nel corso dell’ iniziativa, organizzata dal Comando Marittimo Militare Nord e dall’associazione “Amici dell’Isola del Tino”, è stato presentato dalla Dirigente della Divisione Anticrimine dott.ssa Marina Listante, il progetto della Polizia di Stato “Questo non è Amore”. campagna permanente di informazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere.



L’evento ha rappresentato un forte e importante segnale della sinergia esistente in provincia, fra le istituzioni e le associazioni che operano al fine di creare una rete al servizio della causa sociale attualissima del contrasto alla violenza di genere.