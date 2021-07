Allevamento abusivo con 70 galline a Le Grazie, proprietario multato per 13mila euro

Golfo dei Poeti - I militari appartenenti al nucleo Carabinieri Cites della Spezia, congiuntamente al personale ispettivo dell’Asl 5 Sanità animale hanno scoperto un allevamento di polli abusivo nel territorio del comune di Porto Venere in seguito a un controllo finalizzato al rispetto dei regolamenti sugli allevamenti degli animali da cortile effettuato a Le Grazie.



Il titolare dell’allevamento deteneva circa settanta galline all’interno di due locali (una struttura in muratura e un container) in un’area recintata ricavata all’interno di una cava ancora attiva. Al momento del sopralluogo gli animali si trovavano al buio e in locali chiusi, con temperatura interna molto elevata, trovandosi sotto il sole e senza protezioni. Inoltre venivano riscontrate carenze igieniche e mancanza di aperture che garantissero il ricambio d’aria. Anche il terreno circostante essendo costituito da pietre frantumate non era compatibile con la natura degli animali in quanto rendeva difficile e pericolosa la deambulazione.

Infine Carabinieri e personale Asl hanno accertato che l’allevatore non aveva mai richiesto al Comune l’autorizzazione per la propria attività, che quindi non era stata registrata presso l’Asl e risultava completamente abusiva.

Visto l’elevato numero di esemplari gli inquirenti ritengono che il titolare potesse esercitare anche un commercio abusivo di animali e di uova con ulteriori violazioni di legge sia per il venditore che per gli acquirenti.

L’importo totale delle sanzioni elevate ammonta ad oltre 13mila euro.



(foto: repertorio)