Golfo dei Poeti - Comunità parrocchiale in lutto, a Lerici, per la scomparsa, avvenuta a Livorno nei giorni scorsi, di Giuliana Ribecai Maggi. Appartenente insieme al marito Giancarlo al movimento dei Focolari, per molti anni ha collaborato con la parrocchia come catechista e animatrice di gruppi giovanili. A livello diocesano è stata a lungo insegnante di Religione e collaboratrice dei corsi di preparazione al matriomonio.