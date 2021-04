Addio a Franco Tedeschi, sport in lutto

Golfo dei Poeti - Lutto nel mondo del calcio dilettantistico spezzino. E' scomparso, nei giorni scorsi, all'età di 74 anni Franco Tedeschi storico dirigente del Cadimare calcio. Tedeschi era una figura molto nota negli ambiti sportivi della città dove per anni ha assunto posizioni di rilievo, tra questi, dirigente della Fezzanese non prima però di aver indossato la maglia di giocatore ottenendo, in carriera, brillanti risultati. Le sue capacità lo spinsero anche fuori dai confini spezzini e portò la sua esperienza anche in giro per la Liguria. L'approdo al Cadimare come dirigente era solo l'ultimo capitolo di una vita dedicata allo sport. Appresa la notizia, tanti ex giocatori e quanti hanno avuto la possibilità di convidividere con lui la vita a bordo campo e non solo hanno speso parole di affetto per la triste perdita. "Ciao mister", "Sei sempre stato un grande e mancherai a tutti noi" e questi sono solo alcuni dei commenti, poi qualcuno lo saluta con un semplice: "Arrivederci".