Addio a Fausto Palilla, ristoratore e uomo di sport

Golfo dei Poeti - Se ne è andato nelle scorse ore Fausto Palilla, titolare del ristorante Al Cantiere di Lerici, figura nota e benvoluta, in passato prima giocatore e poi allenatore della Landini Lerici. "Un uomo buono e generoso - lo ricordano da Confartigianato La Spezia -, imprenditore capace, poliedrico e dal grande carisma ha rappresentato per oltre 40 anni la Confartigianato prima come impiantista e poi come ristoratore nella sua amata Lerici. Se ne è andato in silenzio dopo una breve malattia che non gli ha dato scampo. Il Presidente Paolo Figoli e il Direttore Giuseppe Menchelli, anche a nome di tutti gli associati e del personale della Confartigianato della Spezia, si stringono in un abbraccio affettuoso alla moglie Patrizia, alla figlia Francesca al genero Mauro e ai nipoti Samuele e Giorgia". "Uno sportivo e commerciante storico, un amico - il pensiero della Società marittima di mutuo soccorso -. Una perdita per Lerici. Sempre disponibile con la Marittima tutte le volte che c'è stata necessità. Alla famiglia sentite condoglianze".

I funerali si terranno venerdì alle 14.30 nella Chiesa di San Francesco a Lerici.