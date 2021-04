Una scultura sulla Scogliera del Gro

Golfo dei Poeti - Sarà inaugurato sabato 24 aprile il completamento dei lavori di ristrutturazione della scalinata che da via Pelosini conduce al Gro, la scogliera che sorge a pochi metri dal centro di Tellaro e che rappresenta uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio. Grazie all’intervento, sono state sostituite le ringhiere della scalinata, ammalorate dal tempo, ripristinate le pietre del calpestio e quelle dei muretti presenti, rendendo la discesa al Gro più sicura e decorosa ai molti utenti che ogni anno visitano il luogo ricco di fascino.

I lavori di ristrutturazione, già messi in programma dall’Amministrazione Comunale e per cui era stata predisposta la progettazione, hanno ricevuto un contributo d’eccezione, quello della famiglia Baronio, Giuseppina e Franco, che si sono offerti di farsi carico delle opere in nome del grande affetto che nutrono per Tellaro e, in particolare, per quel luogo.



“Amiamo Tellaro e utilizziamo spesso quella scala, che versava in uno stato di ammaloramento – spiega Giuseppina -. Da qui l’idea di metterla a posto, in modo da consentirne l’utilizzo in maniera agevole. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto”. La famiglia Baronio ha inoltre finanziato la realizzazione di una scultura di Carlo Bacci, donata dall’artista alla comunità e posizionata sulla scogliera.

“Ci tengo a ringraziare a nome di tutta la comunità la famiglia Baronio per l’attaccamento al territorio e per aver contribuito a rendere ancora più suggestivo un luogo già ricco di fascino, arricchendolo con un tocco di arte – spiega il sindaco Paoletti -. L’opera è stata posizionata sul muro ai piedi della scalinata, affacciata sula mare. Si tratta di un’installazione provvisoria, attraverso la quale vogliamo condividere la donazione con tutta la comunità. Valuteremo in seguito se questa potrà assumere carattere definitivo”.