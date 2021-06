Un copia della Costituzione in regalo ai diciottenni di Lerici

Golfo dei Poeti - In occasione della Festa della Repubblica, l'Unitre di Lerici con la collaborazione e il sostegno convinto del sindaco e dell'assessorato all’Istruzione del Comune di Lerici, proseguendo la felice esperienza degli anni passati, dona una copia personalizzata della Costituzione ai 65 diciottenni della comunità lericina.

Con questo gesto si vuole sottolineare l'importanza del raggiungimento della maggiore età, nella quale si acquisisce il diritto di voto, espressione massima della democrazia sancita dalla Costituzione.

Ai giovani diciottenni, che in un simbolico "passaggio di testimone” raccolgono il messaggio del mantenimento e del consolidamento dei valori democratici, va l'augurio di poter realizzare pienamente le aspettative e i sogni , per una convivenza realmente democratica e rispettosa della persona, alla luce dei principi della Carta Costituzionale.

In considerazione della persistente criticità della situazione sanitaria, la Costituzione sarà recapitata al domicilio dei diciottenni , accompagnata dagli auguri del Sindaco Leonardo Paoletti, dell'Assessore all’Istruzione Laura Toracca e della Presidente dell'Unitre Eliana Bacchini.