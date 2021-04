Trenta chili in spalla e una notte di marcia da Monterosso al Varignano

Golfo dei Poeti - E' la famigerata Marcia dei 40 km che chiude la fase terra del corso ordinario incursori. In spalla uno zaino con trenta chili di zavorra, in braccio il fucile. E di questi tempi, anche la mascherina sul volto. E quando appare la base del Varignano all'orizzonte, è allora che gli allievi incursori sanno di avere la stoffa per entrare nel Comsubin, il reparto d'elite della Marina Militare.

Ogni anno si rinnova il rito: una colonna lascia il Varignano e scarica gli aspiranti incursori nell'entroterra della Cinque Terre, non lontano da Punto Mesco. Avranno sette ore per marciare a piedi e tornare alle Grazie. Ci vuole una grande resistenza fisica, ma ancora di più serve una straordinaria forza mentale per rimanere dentro la prova. Gli anfibi consumano la zona montagnosa e costiera della provincia spezzina. Si parte singolarmente, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Ieri è toccato a 17 di loro. La tradizione continua.