Golfo dei Poeti - L'isola del Tino è fonte di storia e bellezza. Ogni anno è meta di pellegrinaggi, visite in occasione di San Venerio e da domani si apre un nuovo importante capitolo. Infatti, partiranno gli scavi archeologici che proseguiranno per cinque settimane, si spingeranno fino alla zona di Santa Barbara e dalla seconda metà del mese la riqualificazione di una parte dell'isola.

Sul posto saranno impiegati gli archeologi esperti del territorio ligure Luca Parodi titolare di Viarengo e Tiscornia, Cristina Otera dall'università di Pisa, Enrico Roncallo dall'università di Genova, Silvia Landi che per vent'anni ha lavorato nel settore e agli scavi di Luni e tra questi anche un esperto proveniente dalla Siria Elia Hanna. Per affacciarsi a questa prima fase di scavo sono stati messi a disposizione 50mila euro dal Ministero che si vanno ad aggiungere ai 400mila euro che verranno utilizzati per un'ampia opera di riqualificazione.

Lo scopo dello scavo sarà cercare di scoprire a quando risalgono gli insediamenti precedenti alla costruzione del monastero. Cuore pulsante di tutta l'iniziativa è l'assiciazione di volontariato "Amici dell'isola del Tino" assieme ad un'opera di grande sinergia assieme a tutte le istituzioni locali e regionali, della Soprintendenza, del Ministero e della Marina militare.

Come detto lo scavo partirà domani e proseguirà fino alla fine di settembre. A entrare nel dettaglio sull'opera del team di esperti è Aurora Cagnana: "L'area di scavo, adiacente al monastero, ci permetterà di redigere: le planimetrie precedenti, il loro utilizzo e che frequentazione c'era in epoca romana. Il ritrovamento di alcune monete e dei frammenti ceramici lo testimoniano però dobbiamo capire quando è avvenuto il passaggio ad area di culto. Non sarebbe da escludere anche il ritrovamento anche di ulteriori sepolture. Leopoldo Cimaschi ne aveva trovate di inserite nei muri romani semi distrutti. Elemento usuale in età paleocristiana e alto medievale".

"Questa campagna di scavi - prosegue Cagnana- si differenzia dalle precedenti perché abbiamo accantonato delle risorse (10mila euro, NdR) per le analisi di laboratorio, quindi, daremo spazio a tutte le datazioni possibili: C14 e datazione degli scheletri se ne troveremo, analisi delle malte. Ci permetteranno di mettere un punto fermo. Utilizzeremo anche i droni, questo ci permetterà di dedicarci maggiormente allo scavo".

I 50mila euro stanziati sono un primo passo. "Serviranno ad affacciarsi a questa fase - ha spiegato Elisabetta Cesari dell'associazione Amici dell'isola del Tino -. Puntiamo anche a sondare l'area di Santa Barbara. L'obiettivo è quello di riscoprire la vita di tutta l'isola, un tempo abitata da 200 persone. I lavori di restauro cominceranno a metà settembre e convivranno assieme agli scavi. Ma non è l'unico cantiere in corso: il Mit sta sostituendo tutti gli infissi del faro".

"La vera spinta è arrivata dalla sinergia - ha proseguito Cesari -, il volontariato ha fatto tanto. Questi lavori serviranno a rendere più fruibile l'isola del Tino, che resta isola militare e preservata. Sarà sempre più fruibile ma in modo contingentato: viene offerta un'esperienza in maniera guidata".