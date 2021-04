Tour della Palmaria e BioBlitz con il CAI della Spezia

Golfo dei Poeti - Il Club Alpino Italiano Sezione della Spezia organizza , per i propri soci Domenica 2 Maggio, una gita in battello con escursione sull’isola Palmaria. Sbarcati sull’isola inizieremo il percorso a sinistra del Terrizzo costeggiando i bagni sottufficiali della Marina Militare ,proseguendo lungo l’antica strada, ammireremo la Torre Scola (fortificazione

genovese del 1606).

Tra corbezzoli, mirto, salvia, ginestre ed asparagi si giungerà alla casa del Rocio (ex postazione fotoelettrica) da dove si può ammirare il panorama verso l’isola del Tino. Con il sentiero che costeggia vigneti e scende verso l’ampia insenatura del Pozzale si attraverserà il campeggio dell’Aereonautica Militare procedendo verso la cava non più attiva di marmo Portoro (splendido marmo nero con striature dorate).

Salendo dall’arenile verso le pendici dell’isola popolate da folte colonie di gabbiani reali transiteremo vicino alla Grotta dei Colombi , testimonianza della presenza sull’isola dell’uomo peistorico. Proseguendo giungeremo al Semaforo , vicino al Forte Cavour , dal quale inizierà la discesa con panorami mozzafiato sul canale di Porto Venere, le Rosse, le Nere e, davanti a noi, la chiesa monumentale di San Pietro; la discesa terminerà alla punta Carlo Alberto da cui si farà ritorno al Terrizzo .

Chi volesse fermarsi alla baia del Pozzale avrà la possibilità di rientrare a La Spezia con battello alle ore 17.



La Sezione CAI della Spezia aderisce all’iniziativa BioBlitz Isola Palmaria organizzata da

Legambiente della Spezia. BioBlitz è uno strumento di Citizen Science , un modo per far collaborare cittadini e scienziati nella ricerca di informazioni utilizzabili pubblicamente per aumentare le nostre conoscenze e migliorare la capacità di gestione degli ambienti naturali . La Palmaria è un tesoro della biodiversità ma non ancora ben studiato quindi , chi parteciperà , potrà seguire la raccolta delle informazioni sul sito INaturalist (https://www.inaturalist.org/projects/bioblitz-isola-palmaria-2021)



Punto di ritrovo : Passeggiata Morin ore 10 per imbarco sul battello

Equipaggiamento : da trekking

Pranzo : al sacco

Classificazione del percorso : turistico/escursionistico

Dislivello : 180m

Tempo : 3 ore (giro completo)

Rientro alla Spezia : ore 18 circa

Max 20 partecipanti

Per Informazioni e prenotazioni 3471634537