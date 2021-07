Torna la Sagra del polpo di Tellaro, necessaria la prenotazione

Golfo dei Poeti - Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto. Queste le date da segnare in agenda per la famosa 'Sagra del polpo' organizzata dall'Unione sportiva Tellaro nell'incantevole borgo lericino. Si potrà partecipare alla tradizionale festa tellarese e gustarne le specialità solo su prenotazione. La cena si svolgerà su due turni: 19.30-21 e 21.30-23, con mezz'ora di pausa tra i due turni per procedere con igienizzazione e sanificazione. Per prenotare contattare Michelle al numero 3398827203, preferibilmente su Whatsapp. Menù fisso, eccezion fatta per il primo, che cambierà. Quindi per tutte e tre le serate polpo alla tellarese e polpo all'inferno, e come primi spaghetti allo scoglio (venerdì), gnocchetti agli scampi (sabato) e penne alla tellarese (domenica). Acqua e bottiglia di vino da 75cl, a coppia. Costo 30 euro a persona.