Tonelli si scusa e spiega: "Ho usato svastica per esprimere timore sfaldamento democrazia"

Golfo dei Poeti - Angelo Tonelli, direttore artistico della rassegna Mythoslogos, ha rivolto una lettera ufficiale di scuse al sindaco di Lerici. Scuse per la condivisione, giorni fa, di un post circolante su Facebook che accosta le regole sul Green pass al nazismo; fatto che ha visto Palazzo civico disporre la sospensione di Mythoslogos, che "potrà riprendere, con distinta delibera, solo a seguito di una pubblica e incondizionata dichiarazione di scuse, motivate dal riconoscimento della gravità dei fatti di cui sopra”, si legge nella nota diramata dall'amministrazione comunale due giorni fa.



"Spettabile Sindaco - scrive Tonelli nella lettera di scuse diffusa in queste ore e pubblicata anche sul suo profilo Facebook -, non ha mai costituito per me un problema, apparendomi per contro nobile e dignitoso, scusarmi per gli errori commessi, essendo ciò, in evidenza, del tutto possibile. Nello specifico, l’uso della svastica con cui intendevo esprimere un percepito timore di sfaldamento dei cardini della democrazia, mi sono reso conto che è risultato offensivo per l’Amministrazione e, pertanto nel riconoscere l’eccesso, altro non posso che scusarmi. Tuttavia ci tengo a precisare che, pur sbagliando, era mosso da viva preoccupazione, credo la solita che sta muovendo ora altri intellettuali italiani come Cacciari e Agamben. Ho dunque sbagliato modo di certo e per questo Vi giungano le presenti più sentite scuse".