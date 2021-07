Tesina sull'alpinismo lento, premiate Noelia e Lorena

Golfo dei Poeti - Successo dell’iniziativa promossa dal Comitato Tecnico Scientifico dell’ITCT Fossati Da Passano, che alcuni anni or sono ha avviato, in collaborazione con l’associazione Mangia Trekking, un’attività di alternanza scuola lavoro denominata 'Alpinismo lento per i giovani'. Quest’anno due studentesse dell'istituto, Noelia Esposito e Lorena Lizzio, hanno portato all’esame di maturità l’esperienza dell'alpinismo lento nei territori del Parco Nazionale delle Cinque Terre e del Parco Regionale Naturale di Porto Venere, evidenziando in particolare le bellezze dell’isola Palmaria e le sue importanti peculiarità in chiave sport outdoor. Lorena e Noelia, inoltre, hanno concluso l’intero ciclo scolastico con votazione finale generale di 100 centesimi. Per tali motivi, nei giorni scorsi, il Comune e l’Ente Parco Naturale di Porto Venere, insieme all’associazione Mangia Trekking, hanno voluto premiare le due giovani. Alla cerimonia, avvenuta nella sala consiliare e presieduta dall’assessore e vice sindaco Emilio Dipelino, sono intervenuti, tra i tanti, la prof.ssa Alessandra Borio (Fossati Da Passano) e Giuliano Guerri (presidente di Mangia Trekking).

"Un’iniziativa interessante, che coinvolge il merito dei giovani, i quali divengono i protagonisti della frequentazione degli ambienti naturali in modo sempre più responsabile, praticando uno sport che sviluppa le capacità condizionali e contribuisce al benessere psicofisico della persona, e che conduce a conoscere i luoghi e la loro cultura", commentano da Mangia Trekking.