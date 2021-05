Temporanea sospensione della galleria "Scoglietti"

Golfo dei Poeti - Vista la necessità di provvedere ad un nuovo rilievo, mediante laser scanner, della struttura interna della galleria “Scoglietti”, sita lungo la S.P. 331 “di Lerici”, nel territorio del Comune della Lerici, questo al fine della predisposizione tecnica del progetto per il rifacimento dell’impianto di illuminazione, viene disposta una temporanea sospensione della circolazione lungo la stessa strada (Strada Provinciale n. 331 “di Lerici”), in corrispondenza della galleria Scoglietti”, dalle ore 23.00 del 31 maggio alle ore 02.00 del 1 giugno 2021.



La viabilità alternativa è garantita percorrendo le strade comunali via Pianelloni e via Bagnara.



Sarà comunque sempre essere garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.