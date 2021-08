Tellaro, il sindaco: "Accolgo con favore petizione per ritorno fermata bus in Piazza Rainusso"

Golfo dei Poeti - "Accolgo con favore la petizione per il ritorno della fermata bus in piazza Rainusso a Tellaro.

Le richieste dei cittadini sono in linea con la volontà dell'Amministrazione comunale. Dal canto loro i sindacati hanno manifestato concrete preoccupazioni per la sicurezza e la difficoltà per i bus a percorrere l'ultimo tratto della Provinciale, unita alle difficoltà di manovra in piazza Rainusso. L'amministrazione ha provvisoriamente soppresso la fermata in piazza Rainusso impegnandosi ad assumete quei provvedimenti atti a facilitare il percorso dei bus per tornare all'originale percorso". Lo afferma Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici.

"Dopo il 21 agosto (causa le turistiche per conferimento incarico e ferie estive) - prosegue il primo cittadino - sarà possibile tracciare la nuova regolamentazione della sosta in piazza Rainusso e della Ztl di Tellaro, al fine di ridurre al minimo la presenza di auto e ingombri al suo interno. Successivamente, con la copertura di bilancio, saranno installate le telecamere per il controllo degli accessi in Ztl. Agli abitanti e ai gestori delle attività si chiede la consapevolezza che il rispetto delle regole è la via per poter vivere al meglio un borgo straordinario ma, proprio per questo, con le sue complessità".