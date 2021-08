Tarquinio a Lerici: "Anche il Golfo spezzino ha subito gravi ecoreati"

Golfo dei Poeti - Anche la festa di Avvenire svoltasi l’altro sabato a Lerici è stata caratterizzata quest’anno dal tema della “ripartenza”. E non poteva essere diversamente, dopo l’interruzione forzata del 2020, che ha spostato di un anno la stessa consegna a don Maurizio Patriciello, il parroco della “Terra dei fuochi” e della lotta alla camorra, del premio “Angelo Narducci”. Sin dalle prime parole del parroco don Federico Paganini, che hanno dato il via al pomeriggio di feste e di preghiera, il tema della “ripartenza”, unito a quelli della gratitudine e della solidarietà, è riecheggiato sotto la volta della chiesa parrocchiale, santuario della Madonna di Maralunga. Lo hanno ripreso il vescovo Luigi Ernesto Palletti e il direttore di Avvenire Marco Tarquinio che, nei loro interventi, hanno anche sottolineato il valore del riconoscimento assegnato a “padre Maurizio”, come egli stesso ama essere chiamato. “Non siamo soli se siamo capaci di essere collegati con gli altri, se siamo comunità - ha detto Tarquinio - e la comunità cristiana diventa comunità civile perché civilizza la società di cui è parte”. Il direttore ha ricordato, al riguardo, che anche la provincia spezzina e il Golfo dei poeti hanno subito lo sfregio dei rifiuti interrati, atti criminali come quelli contro cui ha combattuto e combatte don Patriciello, il che conferisce un ulteriore significato e valore al premio conferitogli. La motivazione è stata letta dal direttore dell’ufficio diocesano, il diacono Pier Ciro Steardo, con la collaborazione di Antonio De Biasi, infaticabile collaboratore della parrocchia. In precedenza, don Maurizio aveva parlato della sua lunga attività pastorale e sociale intervistato da Alessandro Zaccuri con grande attenzione da parte dei presenti. Ora, certamente con più fiducia e con tanta speranza, si guarda a una festa più ampia e “normale” per l’anno 2022.