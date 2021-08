Sversamento in mare a Tellaro, scatta il divieto di balneazione

Golfo dei Poeti - Liquami in mare ed escrementi. È quanto accaduto oggi a Tellaro a causa di uno sversamento in mare, nella zona della marina. La situazione ha richiamato l'attenzione di turisti, residenti e un sopralluogo del Comune di Lerici.



Il sindaco Paoletti ha predisposto il divieto di balneazione e ha dichiarato: "I lavori di sistemazione degli impianti fognari sono stati ultimati. La politica ha finanziato e fatto realizzare le opere che i tecnici Iren hanno progettato".

Il primo cittadino ha aggiunto: "Sono quindi evidenti le responsabilità del gestore Iren. Già domani ho appuntamento col legale per agire in sede civile per il risarcimento del danno. Mi auguro poi che la Procura individui presto i responsabili di questi scempi ambientali ed economici per un Comune turistico. Sono certo che la soluzione verrà dalla Corte di Giustizia Europea che libererà la nostra provincia dalla sciagura Iren".