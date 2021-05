Spiagge libere Lerici, accesso cani dalle 20.30

E più spazi per le libere attrezzate in chiave distanziamento anti Covid-19.

Golfo dei Poeti - “Per la sola stagione balneare 2021 i gestori delle spiagge libere attrezzate possono occupare con le proprie attrezzature il 20 per cento in più del fronte mare e dell'area già occupata ed attrezzata, mediante semplice comunicazione e planimetria, da inviare all'Ufficio Demanio del Comune e, per conoscenza, all'Ufficio locale marittimo”. Lo dispone l'ordinanza sottoscritta oggi dal sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Un provvedimento dettato dalla necessità di garantire spazi aggiuntivi ai gestori delle spiagge libere attrezzate lericine in modo che l'arenile possa essere organizzato rispettando le distanze anti contagio da Covid-19. L'ordinanza dispone altresì che fino al 30 settembre 2021, dalle 20.30 alle 5.30, è permesso l'accesso a spiagge libere e scogliere ai cani e ai loro conduttori.