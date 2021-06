Spiagge Lerici, ok alle postazioni per bagnanti con cani

Golfo dei Poeti - Spiagge lericine più a misura di cane? L'amministrazione comunale dice sì. Un atto di indirizzo approvato a inizio settimana dalla giunta Paoletti va a ristrutturare quanto previsto nell'ordinanza balneare di questa primavera. Ferma restando la possibilità per conduttori e quadrupedi di frequentare tutte le spiagge e le scogliere senza limitazioni orarie dal 1° ottobre al 15 aprile, le cose cambiano per l'alta stagione: dal 16 aprile al 30 settembre accesso consentito a spiagge libere e scogliere dalle 19.30 (e non più dalle 20.30) alle 5.30. Una modifica decisa in seguito a colloqui intercorsi tra l'assessorato all'Ambiente, guidato da Claudia Gianstefani, e i concessionari/gestori delle spiagge. Non è tutto: “Considerata la disponibilità dei concessionari e dei gestori delle spiagge libere attrezzate di accogliere utenza con cane al seguito, all'interno delle porzioni di spiaggia di loro competenza”, si legge nel menzionato atto di indirizzo, ecco che Palazzo civico ritiene possibile aggiungere un tassello all'ordinanza balneare, e cioè la possibilità per concessionari e gestori delle spiagge libere attrezzate di “riservare un determinato numero di postazioni, ricomprese tra quelle già attrezzate, da destinare all'utenza con cani al seguito con adeguata regolamentazione. I concessionari ed i gestori delle spiagge libere attrezzate che intendono ospitare utenze con cani al seguito dovranno darne notizia al Servizio Demanio allegando la disposta regolamentazione”. Sono quindi queste le due novità – ampliamento orario e postazioni per bagnanti con cane – che ai apprestano quindi a trovare spazio nell'ordinanza balneare.