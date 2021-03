Servizi scolastici, Lerici amplia la fascia per le agevolazioni

Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici informa che anche per l'anno scolastico 2021/2022 sarà applicato lo strumento Fattore Famiglia a tutti i servizi scolastici: refezione della scuola materna, elementare e media, quota fissa e refezione scolastica dell'asilo nido e della sezione primavera. Viene introdotta una soglia di esenzione sotto la quale si viene esentati dal pagamento della tariffa mentre viene aumentata la fascia Isee Fattore Famiglia massima fino alla quale è possibile chiedere le agevolazioni (tutti i dettagli nell'immagine dell'articolo, anche allegata a fondo pagina). Tutte le famiglie sono invitate a presentare i documenti necessari per poter ottenere l'esenzione o la tariffazione personalizzata.



Chi può usufruire delle riduzioni? A differenza degli anni passati, non esiste un limite massimo di Reddito Equivalente (ISEE) sopra il quale venga automaticamente attribuita la tariffa massima. Attraverso il Fattore Famiglia sarà calcolato un nuovo Reddito Equivalente (ISEE FF) che tenga conto della reale situazione socio-economica del nucleo familiare. Solo nel caso in cui questo nuovo ISEE FF sia superiore alla soglia massima, sarà attribuita la retta massima. Quindi tutte le famiglie possono partecipare per ottenere il proprio ISEE FF e verificare se abbiano diritto a eventuali riduzioni.



Per partecipare occorre consegnare al Comune di Lerici copia della Dichiarazione unica sostitutiva e Attestazione ISEE. Il questionario inerente il Fattore Famiglia si compila all'indirizzo www.nuovoff.it (nella Home Page selezionare nel menù Liguria e poi Lerici, successivamente seguire le istruzioni). Il questionario deve essere compilato una sola volta a prescindere dal numero di figli iscritti all'Istituto comprensivo. Per compilarlo è necessario avere sottomano la dichiarazione ISEE.



Per informazioni chiamare l'Ufficio Istruzione ai seguenti numeri di telefono: 0187/960282 0187/960284 il martedì e il venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00. Date presentazione della domanda online: dal 1° aprile al 31 luglio 2021. Il mancato rispetto dei termini comporterà l'attribuzione automatica della tariffa massima.