Servizi demografici operativi in Comune, Stl riapre dal 1° settembre

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici comunica che, nell’ambito della riorganizzazione degli spazi destinati agli uffici comunali, nata dall’esigenza di restituire all’Istituto Comprensivo di Lerici i locali posti a piano terra della scuola Paolo Fiori, l'ufficio Servizi demografici è già attivo nei nuovi locali posti a piano terra del Palazzo Comunale, precedentemente occupati dall’ufficio Urbanistica (per info: 0187 960253 / 370 / 218); la società Sviluppo Turistico Lerici (STL) è stata trasferita nei nuovi locali di via Gerini 13. L’ufficio riaprirà al pubblico mercoledì 1 settembre (per info: 331 9930080 e, da mercoledì 1 settembre, 0187 967840); l’ufficio Urbanistica – Pianificazione territoriale - Demanio – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) è in fase di trasferimento nella nuova sede individuata nell’edificio Augenti di via General Ferrari 58. L’ufficio riaprirà al pubblico il 19 settembre 2021. Fino a quella data è possibile contattare il tel. 0187 960248.