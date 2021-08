Sergiampietri è il nuovo presidente Rotaract club Sarzana-Lerici: "Orgoglio e onore"

Golfo dei Poeti - Nella splendida cornice di Villa Marigola di Lerici si è dato avvio ieri sera al nuovo anno sociale, del Rotaract Sarzana - Lerici, sancito tramite il passaggio di consegne tra l’avvocato Francesco Marzano e Francesco Sergiampietri. Appena ultimato il passaggio di consegne, Sergiampietri ha voluto ringraziare il past president Marzano, che ha saputo guidare il club in maniera eccellente, dando risultati importanti. "Ringrazio inoltre per la partecipazione il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, il cerimoniere agente consolare degli Usa, Anna Maria Saiano, e il presidente della Lega Navale Italiana - sezione di Lerici Maurizio Moglia. Infine, un sentito ringraziamento a tutto il Rotary Club Sarzana Lerici, in particolare all dottor Maurizio Caporuscio, per le belle parole nei confronti miei e di tutti i soci. Svolgerò l’incarico di presidente con orgoglio e onore, sapendo di avere intorno una squadra, una comunità di soci che mi sosterrà e porterà avanti i nostri valori: comunicazione, condivisione e coinvolgimento sono al centro del mio programma. Noi siamo un serbatoio di risorse, energie, competenze, impiegate per un unico obiettivo: servire al di sopra di ogni interesse personale".