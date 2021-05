Scuola di Mare Santa Teresa, riprendono le attività

Golfo dei Poeti - Dal primo giugno riapre Scuola di Mare Santa Teresa, società che fa parte dello storico "Gruppo Valdettaro". Ne danno l'annuncio i componenti dello staff della Scuola: "Non sono stati mesi semplici. L'incertezza legata agli effetti della pandemia ha creato non pochi disagi. Oggi abbiamo un'offerta sportiva in grado di soddisfare, in sicurezza, le esigenze di tutti. Corsi di vela, corsi di windsurf, escursioni, uscite giornaliere con personale dedicato. Soprattutto in questa fase lo spazio che offre il mare rappresenta un'opportunità di sport fatto in sicurezza e all'aria aperta. Ed è su questo che lo staff di Scuola di Mare scommette per affrontare la stagione. Per le informazioni sui corsi e i riferimenti per le prenotazioni consultare il sito: www.scuoladimaresantateresa.it