Screening per adolescenti nella palestra della scuola di San Terenzo

Golfo dei Poeti - La palestra della scuola Mantegazza di San Terenzo si appresta a ospitare l’attività di screening, tramite test antigenici rapidi per il Covid-19, sia salivari che oro-faringei, rivolta agli adolescenti.

“In questo momento, considerati le riaperture e l’avvio degli esami di stato, sentiamo la necessità di essere particolarmente vicini ai giovani – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Alessandra Di Sibio -. Invitiamo pertanto tutti gli adolescenti, residenti nel Comune di Lerici, ad aderire al progetto “Lerici si prende cura”, andando incontro al futuro con la massima responsabilità e sicurezza”.

I moduli per aderire al progetto possono essere scaricati dal sito del Comune di Lerici, compilati e inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata comunedilerici@postecert.it oppure consegnati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.



“Sin dall’inizio della dichiarazione dello stato di pandemia l’Amministrazione ha svolto una parte attiva nella lotta contro la diffusione del Covid-19 contribuendo, con l’adozione di atti, a limitare al massimo le occasioni di contagio nonché, con l’attuazione di iniziative economiche, come i buoni spesa, arrivati a cinque erogazioni, a supportare le perdite patrimoniali derivanti dall’applicazione dei provvedimenti – aggiunge la Di Sibio -. Il presidio sanitario allestito in questi mesi nella palestra della scuola Mantegazza di San Terenzo rappresenta un importante servizio che si inserisce in un sistema “welfare” teso a rafforzare la resilienza, raccordando importanti esigenze in ordine alla necessità di monitorare lo stato di salute della cittadinanza”.

Il Comune, all’interno della palestra, denominata “Palestra della salute”, realizza inoltre il progetto “Ciak si gira”, mirato a favorire il senso di appartenenza dei giovani al territorio. Durante le giornate di screening, gli educatori coinvolti nel progetto creeranno uno spazio dove raccogliere le narrazioni dei giovani sulle loro esperienze in tempi di pandemia. Un vero e proprio set di riproduzione accoglierà i giovani, a cui sarà richiesto di rilasciare una video-intervista su come hanno vissuto il periodo della pandemia, cosa ha lasciato loro questo evento storico mondiale e cosa si aspettano per il futuro. Le narrazioni verranno poi riprodotte in storytelling che saranno pubblicate sui canali di comunicazione dell’Ente. “La raccolta di queste esperienze diventerà un patrimonio per tutta la popolazione, darà vita a uno scambio di esperienze con altri territori e rappresenterà un prezioso archivio storico per le generazioni future – conclude la Di Sibio -. L’attività rappresenta il primo passo per creare un filo diretto con i giovani del territorio, che hanno affrontato un evento eccezionale con lunghi periodi di isolamento e ora necessitano di ri-costruire i rapporti e lavorare sulle proprie emozioni”.