Scatta la petizione: "No alla passerella, si sistemino i camminamenti esistenti"

Golfo dei Poeti - “È necessario dire no al progetto impattante sul promontorio su cui si erge il castello San Giorgio di Lerici che prevederebbe una passerella pedonale che circonda la scogliera a picco sul mare proprio attorno al maniero medievale”. Si apre così la petizione online lanciata nelle scorse ore da Olga Tartarini, ex assessore alla Cultura del Comune di Lerici. Sul tavolo l'idea della costruzione di una passeggiata tra molo e spiagge di San Giorgio, contenuta nelle linee programmatiche del sindaco, Leonardo Paoletti. “Tutto ciò per il raggiungimento delle spiagge di San Giorgio fruibili già con la galleria su Calata Mazzini. Bisogna fermare il progetto sia per fragilità della falesia sia per l’integrità della costa. Sono già presenti caratteristici camminamenti intorno al castello, solo da sistemare, è inutile insistere su un paesaggio già fragile. L’unica parte di scogliera del paese ancora integra non può essere sottoposta ad un simile trattamento”, si legge ancora nella petizione, lanciata sulla piattaforma Change.org con nome Stop alla realizzazione di una passeggiata sulla scogliera dietro il Castello di Lerici. La petizione, è rivolta a Comune di Lerici, Soprintendenza, ministeri di Cultura e Transizione ecologica e Capitaneria di porto. Lanciata stamani, ha superato le cento adesioni.