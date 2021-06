Salvamento in mare, a Lerici i Vigili del fuoco vegliano sui bagnanti

Golfo dei Poeti - E' stata sottoscritta oggi, 14 giugno 2021, la Convenzione tra il Ministero dell’Interno, rappresentato dalla prefetta della Spezia, Maria Luisa Inversini, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentato dal comandante provinciale, Leonardo Bruni e il sindaco del Comune di Lerici, Leonardo Paoletti, per la realizzazione di un presidio di salvamento acquatico nell’ambito del territorio comunale, che si avvarrà di moto d’acqua e gommoni. La convenzione sarà attiva a partire dal 3 luglio e fino al 12 settembre 2021.

Positivi i risultati ottenuti dall’attività di vigilanza e soccorso negli anni precedenti, il Comune ha ritenuto opportuno procedere al rinnovo, anche per la stagione in corso, della convenzione, nello spirito della massima collaborazione tra organi istituzionali e nel convincimento che dalla sinergia tra i diversi soggetti coinvolti possa derivare maggiore efficacia di intervento, per la salvaguardia della collettività, in concomitanza al periodo dell’anno di maggior afflusso di turisti, frequentatori ed estimatori di un territorio di elevato pregio naturalistico e paesaggistico.