Golfo dei Poeti - Il Tribunale amministrativo della Liguria ha confermato la sospensiva dei lavori per quanto riguarda l'intervento edilizio in Salita Canata, a Lerici, oggetto di ricorso da parte di Legambiente nazionale e spesso al centro del dibattito civico e politico lericino in questo 2021. Il Tar ha quindi confermato quanto già disposto con ilprovvedimento di inizio luglio. Adesso la vicenda si aggiornerà in occasione dell'udienza nel merito, prevista per il prossimo 27 ottobre.