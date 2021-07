Salita Canata, Tar Liguria sospende i lavori fino a fine mese

Golfo dei Poeti - "Il Presidente del TAR della Liguria, con decreto del 3 Luglio 2021, ha sospeso i lavori in Salita Canata nel Comune di Lerici fino al prossimo 28 Luglio 2021, lavori concernenti la realizzazione di due nuovi fabbricati ed altre opere collegate (un parcheggio per 20 posti auto, con spostamento di volumi di due edifici esistenti in località Senato di Lerici)". E' quanto afferma Legambiente Lerici in una nota, che prosegue: "Questa era la tra le richieste di Legambiente, tramite il proprio Presidente Nazionale, contenute nel ricorso presentato dall’avvocato Piera Sommovigo (QUI) che verrà discusso, per concedere o meno la successiva sospensiva dei lavori, il 28 Luglio prossimo presso il TAR di Genova. Legambiente Lerici esprime la sua soddisfazione per questo primo risultato, che speriamo venga confermato dall’udienza in programma. Da parte nostra continueremo le azioni che portiamo avanti da tempo contro il consumo di suolo e per la tutela del paesaggio con l’obbiettivo di salvaguardare il nostro territorio, forti del consenso ricevuto da residenti e non risententi su questi temi importanti per il futuro di tutti noi".

Nel suo decreto il Tar sottolinea come “la documentazione depositata testimonia che l'attività edilizia posta in essere rischia di alterare l'integrità della situazione arboricola esistente e che nel bilanciamento dei contrapposti interessi della controversia l'udienza di discussione della domanda cautelare può essere sollecitamente fissata per l'udienza del 28 luglio”.