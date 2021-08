Sale l'attesa per San Venerio, il 3 settembre incontro con la Marina

In vista della festa, il Cai si confronterà con la Marina militare per confermare le modalità di accesso. Assieme all'associazione Amici dell'isola del Tino al lavoro sul codice di fruizione del territorio.

Golfo dei Poeti - C'è grande attesa per le festività legate a San Venerio, dove gli spezzini accedono ad una delle gemme più splendenti del Golfo. Senza dubbio, la storia dell'isola del Tino, la sua aura mista a natura e alle antichissime tracce dell'uomo rappresentano le principali attrattive di un luogo fruibile ma da preservare.

Non è stata ancora data l'ufficialità sulle date di apertura dell'isola, per questo sarà necessario aspettare il 3 settembre quando Marina militare e Cai si confronteranno per confermare le date di apertura, attorno alla metà di settembre, e la possibilità di farla visitare al pubblico oltre alla consueta giornata alla quale partecipano le istituzioni.

I comandamenti sono: rispetto e fruibilità, quest'ultima senza eccessi. Sull'isola del Tino, è stato fatto un grandissimo lavoro dal Cai che sta lavorando, assieme agli amici dell'Isola del Tino, per creare un codice di regolamentazione sulla fruizione dell'isola. "Lo scopo - spiega Alessandro Bacchi presidente del Cai della Spezia - è di preservare l'isola stessa, non intaccarla e mantenere il giusto equilibrio con la Marina militare che l'ha resa fruibile".