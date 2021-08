Rino Landi è il presidente di Circolo Arci più anziano d'Italia

Golfo dei Poeti - Il presidente nazionale di Arci Daniele Lorenzi insieme alla presidente del Comitato Territoriale Stefania Novelli al presidente di Arci Liguria, Walter Massa hanno incontrato oggi il Direttivo e il presidente di Arci Solaro consegnando a Rino Landi presidente del circolo un attestato di merito per essere il più anziano presidente di un Circolo Arci in Italia.



Daniele Lorenzi ha personalmente consegnato una targa, che attesta tale primato, al Sig. Landi che alla veneranda età di 95 non smette di essere il punto di riferimento dei volontari del Circolo situato sulle alture di Lerici.