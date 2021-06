Riapre per quattro mesi la prima spiaggia dietro il castello

Golfo dei Poeti - Riapre da oggi ai bagnanti la prima spiaggia di San Giorgio, dietro il castello di Lerici. Sarà fruibile fino al 30 settembre prossimo, come dispone l'ordinanza diramata dal sindaco Leonardo Paoletti, che va quindi a revocare parzialmente per quattro mesi l'ordinanza di interdizione di tutte le spiagge di San Giorgio, complici i movimenti franosi verificatisi a suo tempo. Dal 1° giugno al 30 settembre 2021 sono sospesi i lavori del privato sul versante sovrastante la prima spiaggetta, come spiegato nella Pec recapitata ieri a Palazzo civico, in cui si attestano altresì la messa in sicurezza dell'area e la temporanea agibilità del primo lido. Ricapitolando, quindi: prima spiaggia di San Giorgio accessibile da oggi fino al 30 settembre prossimo, seconda e terza ancora interdette, con apposita collocazione di transenne.



