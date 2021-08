Quattro summer camp serali per altrettante domeniche nel castello di San Terenzo

Golfo dei Poeti - Per chi ha ancora voglia di estate e divertimento, la Cooperativa Earth, in collaborazione con La Traccia Blu ASD, propone un summer camp serale per bambini, negli spazi del Castello di San Terenzo.

Quattro appuntamenti domenicali (22 agosto; 29 agosto; 5 settembre; 12 settembre) immersi nella splendida cornice paesaggistica del borgo marinaro e dell’antica fortificazione, per conoscere la storia e le misteriose leggende custodite al suo interno e imparare cose nuove divertendosi.



La proposta, denominata "La ciurma di Bacicio" comprende attività escursionistiche, ludico-ricreativo e laboratoriali, incentrate sull’educazione ambientale e sulla mediazione del patrimonio storico artistico del castello e del borgo marinaro di San Terenzo.



Ogni settimana si alterneranno tematiche differenti che faranno da filo conduttore di tutte le attività proposte. Tutti gli appuntamenti prevedono una cena (a base di pizza) sulla terrazza del castello. È possibile iscriversi alle singole giornate.







PROGRAMMA



- Marinai o corsari? - domenica 22 agosto

17:30 - 19:30 Giro in kayak da San Terenzo a Santa Teresa, con osservazione della morfologia costiera (spiagge e falesie) e delle attività del territorio (allevamento mitili);

19:30 - 20:30 Cena al castello;

20:30 - 21:30 La storia di Bacicio do Tin e laboratorio creativo per realizzare una bussola da marinaio con materiale riciclato.



- Una poesia di profumi - domenica 29 agosto

17:30 - 19:30 Passeggiata dal castello al parco di Falconara, con osservazione e spiegazione delle piante spontanee del nostro territorio;

19:30 - 20:30 Cena al castello;

20:30 - 21:30 Quali famosi poeti hanno abitato del Golfo? Le loro opere sono state ispirate dai profumi e dai colori del nostro paesaggio? Laboratorio grafico di poesia.



- Che fai tu, Luna, in ciel? - domenica 5 settembre

17:30 - 19:30 Descrizione della luna e delle fasi lunari e laboratorio creativo;

19:30 - 20:30 Cena al castello;

20:30 - 22:00 Osservazione della luna con il telescopio.



- Caccia al tesoro al castello! - domenica 12 settembre

17:30 - 18:30 Storia e segreti del castello di San Terenzo (visita guidata e raccontastorie)

18:30 - 19:30 Caccia al tesoro;

19:30 - 20:30 Cena al castello;

20:30 - 21:30 Laboratorio creativo per realizzare piccoli monili con conchiglie e cordini.





DETTAGLI DELL’INIZIATIVA:

QUANDO: 22 agosto; 29 agosto; 5 settembre; 12 settembre

ORARIO: dalle 17:30 alle 21:30

DESTINATARI: bambini dai 6 ai 12 anni

COSTI: € 25,00 a bambino (cena inclusa) + € 5,00 tessera CSEN inclusiva di assicurazione, obbligatoria la prima volta.

POSTI LIMITATI. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a didattica@earthscrl.it

Per info costi e dettagli: 370 3433951