Pugliola, due giorni di festa al centro sportivo, in sicurezza

Golfo dei Poeti - Pugliola non rinuncia a festa e divertimento e si organizza per garantirli in sicurezza. L'appuntamento è al centro sportivo della frazione lericina nei fine settimane 17-18 luglio con tanti piatti tipici (cena dalle 19). Prenotazione obbligatoria e cena su due turni (19 e 21). Allieterà le serate la musica di Emanuela. Per informazioni: 3281503176. Locandina con i dettagli in allegato.