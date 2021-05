Prenota un posto nelle spiagge lericine, da domani via al servizio

Golfo dei Poeti - Assaggiata nel weekend appena trascorso, la voglia arretrata di mare e di spiaggia stimola gli spezzini, notoriamente amanti del genere quando ancora l'estate piena è lontana. A partire da domani 1° giugno, a Lerici sarà possibile effettuare la prenotazione per l'accesso alle spiagge libere di Baia Blu, San Terenzo e Venere Azzurra tramite l'app "TU PASSI".

La descrizione del servizio potrà essere consultata cliccando sul link "Lerici Coast" presente sulla home page del Comune di Lerici, a seguire, sul riferimento "Spiagge" in alto a destra e "Info Coronavirus". E' effettuabile la prenotazione relativamente alle 72 ore successive (tre giorni) dalle ore 00,01 alle 24 di ogni giorno, per l'intera giornata. Per la fruizione delle altre spiagge libere del territorio e delle scogliere balneabili si invita alla consultazione dell'ordinanza sindacale diffusa sul sito istituzionale del Comune.