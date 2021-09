Porto Venere approva bonus nido per residenti per l'anno scolastico 2021-22

Golfo dei Poeti - È stato approvato dalla giunta comunale di Porto Venere il bonus nido anche per l’anno scolastico 2021-2022. Il contributo economico, finalizzato all’integrazione della retta mensile, verrà erogato mensilmente in forma anticipata alle famiglie residenti che usufruiscono dell’asilo nido “Il Dondolo” e sarà calcolato in base al valore Isee di ciascuna

famiglia. Il contributo sarà riconosciuto alle famiglie a seguito di presentazione di apposita istanza al Comune di Porto Venere. "Anche per il prossimo anno scolastico sosterremo le famiglie del nostro comune con un investimento molto importante di oltre 50.000 euro - dichiara Matteo Cozzani, sindaco del Comune di Porto Venere -. Per molti genitori mandare all'asilo nido i propri bimbi sarà gratuito, contrariamente a quanto accade in altri comuni. In questo modo con0nuiamo ad investire sulle nostre famiglie, fulcro fondante della nostra società." La modulistica per presentare domanda per l’assegnazione del bonus è scaricabile sul sito del comune nella sezione “Modulistica on line/Sociale Pubblica Istruzione”.