Porto Venere: Snam dona un pick-up alla Protezione civile

Golfo dei Poeti - Il gruppo Snam, che tramite la controllata GNL Italia gestisce il terminale di rigassificazione di Panigaglia, ha donato alla Protezione Civile di Portovenere un veicolo pick-up 4x4 che sarà utilizzato per attività di salvaguardia del territorio e per l’esecuzione di controlli e ricognizioni.



L’iniziativa rientra nell’impegno di Snam in favore delle comunità che ospitano le proprie infrastrutture e testimoniano le relazioni positive tra l’azienda e le istituzioni del territorio. Il mezzo era stato richiesto dall’amministrazione comunale di Portovenere a beneficio del corpo di Protezione Civile locale.



Il sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani, ha dichiarato: “Un sentito ringraziamento al Gruppo Snam da parte di tutta l’amministrazione comunale per il nobile gesto verso la nostra comunità. Il nuovo mezzo della Protezione Civile è stato prontamente allestito dal nostro ufficio ed oltre che per l’attività antincendio è stato predisposto per il servizio di spargisale durante la stagione invernale”.



Con questa iniziativa, GNL Italia e Snam intendono rafforzare il proprio rapporto con il Comune di Portovenere e dare un contributo al fondamentale servizio di tutela del territorio e della popolazione garantito dalla Protezione Civile.