Poggi, riqualificazione da 225mila euro per gli spazi esterni

Golfo dei Poeti - Avviato l’iter di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione degli spazi esterni della scuola Poggi di Lerici, plesso che a partire dal prossimo anno scolastico ospiterà stabilmente la scuola materna e, dall’anno scolastico 2022-23, anche l’asilo nido. “L'intervento – si legge nella nota di Palazzo civico - restituirà al plesso scolastico la possibilità di sfruttare il giardino esterno alla struttura, integrando l’aspetto didattico a quello ludico grazie all’installazione di aree gioco attrezzate per i piccoli. I lavori prevedono la messa in sicurezza dei muri di contenimento dei terrapieni e la revisione dei terrazzamenti, riducendo i dislivelli ed eliminando le barriere architettoniche. Saranno create aree gioco divise per categoria di età e definiti i percorsi pedonali, sia coperti che scoperti, utilizzati per accedere ai diversi spazi e al plesso stesso. Le aree saranno recintate con parapetti in ferro, adeguati ad assicurare la sicurezza dei bambini, garantita anche dall’utilizzo di materiali atossici e da una pavimentazione antitrauma multicolore, realizzata in opera”.



L’intervento prevede, inoltre, la predisposizione dell’alloggio dell’ascensore che metterà in collegamento i piani dell’edificio, attraverso la realizzazione delle apposite fondazioni in cemento armato. “Per tutelare l’area da atti vandalici – spiegano dal Comune -, oltre alle già presenti telecamere del sistema di videosorveglianza, saranno installati dieci punti luce che illumineranno l’intero spazio”. L’importo dei lavori è di circa 225 mila euro. Il cantiere avrà durata di circa 60 giorni. “L’intervento rientra nella riorganizzazione dell’utilizzo del patrimonio comunale, che ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze dell’Istituto scolastico lericino e degli uffici comunali. Contemporaneamente sono infatti in corso i lavori di ristrutturazione del piano terra della scuola Fiori, che sarà restituito completamente alla scuola”, conclude la nota dell'ente comunale.