Più punti a chi vorrà meno soldi dal Comune per fare il parcheggio

Golfo dei Poeti - Il nuovo parcheggio alla Vallata finanziato da Stl attraverso Cassa depositi e prestiti. Quello di San Terenzo da farsi interamente con risorse private, mediante finanza di progetto. Infine il parcheggio Lerici centro - che avrà metà dei posti destinati ai residenti - da realizzare con finanza di progetto integrata da un contributo del Comune. Lo ha spiegato l'altro giorno in commissione l'assessore al Bilancio di Lerici, Aldo Sammartano, illustrando gli intendimenti di Palazzo civico in merito ai tre nuovi park auto che l'amministrazione ha in agenda. Il contributo del Comune per il parcheggio Lerici centro, ha spiegato l'ingegnere, sarà parte integrante del bando di gara e influenzerà il punteggio delle offerte. In altre parole, più basso sarà il finanziamento pubblico richiesto dal privato, migliore sarà la valutazione.



Il consigliere di opposizione Bernardo Ratti (Siamo il Golfo dei poeti) ha espresso perplessità, in particolare sul progetto di finanza per il parcheggio Lerici centro (due le location in valutazione: Rotonda Vassallo e, 'staccata', Piazza Bacigalupi): “Ho dubbi che possa esserci un ritorno economico per il privato, un ritorno entro quelli che sono i tempi di un'azienda privata”. Timori anche per “ulteriori aumenti dell'indebitamento dell'ente”. “A livello di indebitamento – ha replicato Sammartano – Lerici è il top provinciale. Parliamo di livelli davvero contenuti e quest'anno vanno anche a scadere tutti i mutui stipulati a suo tempo con Cassa depositi e prestiti per il parcheggio in superfice alla Vallata. Il bilancio di Lerici ha una sostenibilità altissima”. E il consigliere Nebbia Colomba (Siamo il Golfo dei poeti) ha sollevato l'ipotesi, sulla scorta di un colloquio avuto con un esperto del settore, che “il privato poi possa aver bisogno degli incassi di altri parcheggi, perché l'operazione sia sostenibile”.