Pedemontana, possibile una 'soluzione Sotoria'

Golfo dei Poeti - “Il transito pedonale in questi anni è sempre avvenuto in terreni privati. L'amministrazione comunale ha avviato un iter di verifica, attraverso sopralluoghi effettuati anche dalla Polizia municipale, per constatare quali siano le reali condizioni del percorso pedonale e poter anche eventualmente prendere in considerazione azioni atte ad accertare l'intervenuta costituzione servitù di passo, appunto per rilevare elementi al fine di esercitare un'azione di possessoria mirata a ottenere la riapertura. Per l'esercizio di tale diritto abbiamo un anno di tempo dal momento della chiusura. Un'azione di questo tipo l'abbiamo già messa in atto a Tellaro, per la chiusura di Sotoria, ed è andata a buon fine”. Lo ha spiegato l'altra sera in consiglio comunale Marco Russo, vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici di Lerici, rispondendo all'interpellanza sulla pedemontana Romito-Guercio presentata da 'Siamo il Golfo dei poeti', illustrata dal capogruppo Roberto Vara. “Un'interpellanza chiesta da parecchie persone, molte delle quali firmatarie della petizione partita per chiedere la riapertura del percorso, utilizzato da tanti cittadini, dai biker, dagli anziani”, ha sottolineato l'esponente dell'opposizione, chiedendo quali sia lo stato dell'arte della vicenda.

Com'è noto, lo scorso maggio un privato (che ha spiegato le sue ragioni QUI) ha chiuso la parte di sentiero transitante sui suoi terreni; di lì la nascita del dibattito, nonché di una petizione per la riapertura. Il vice sindaco Russo, anche qui rispondendo a uno dei punti sollevati dall'interpellanza, ha altresì spiegato come Acam Acque/Iren, in virtù di una servitù di condotta per il collegamento fognario tra il comune di Lerici e il depuratore di Camisano, “è in condizioni di poter accedere alle aree private per la manutenzione in qualsiasi momento lo ritenga opportuno”.