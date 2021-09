Palmaria e rifiuti, Blu Life e i volontari ripuliscono l'isola

Golfo dei Poeti - Decine di sacchi di rifiuti, poi differenziati, in Palmaria. E' quanto hanno trovato i volontari di Blu life nella giornata di divertimento e musica dedicata all’ambiente passata sull'isola. L’associazione spezzina no profit Blue-Life ha organizzato una pulizia delle spiagge dell’Isola Palmaria a cui hanno partecipato anche molti volontari di Palmaria Si Masterplan No.

Insieme i partecipanti hanno raccolto una decina di sacchi di rifiuti divisi in base alla raccolta differenziata di plastica e indifferenziato e vetro, mentre via mare un volontario sommozzatore ha tirato fuori dall’acqua oltre a plastica e rifiuti vari alcuni oggetti piuttosto ingombranti, tra cui un copertone e un tavolino da giardino, per i quali è stato necessario l’aiuto dei volontari a terra.



L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Porto Venere del quale l’Isola Palmaria fa parte. Dopo qualche ora di pulizia i volontari hanno ascoltato l’esibizione del gruppo sambista spezzino Batebalengo e dopo l’intrattenimento hanno potuto fare aperitivo tutti insieme grazie al generoso contributo di Coop Liguria che da tempo sostiene le iniziative dell’associazione Blue-Life. La giornata si è conclusa con il ritorno alla Spezia sulla motonave Albatros, sulla quale il gruppo Batebalengo si è esibito nuovamente aggiungendo al suggestivo panorama del Golfo dei Poeti al tramonto un ritmo musicale trascinante.



Con questo evento si sono conclusi gli appuntamenti estivi organizzati dall’Associazione di Tutela Ambientale, ma sulle pagine social Instagram e Facebook e sul sito ufficiale www.blue-life.it lo staff di Blue-Life pubblicherà presto gli eventi e i progetti per la stagione autunnale.