Palco e impianti, Parco Shelley sotto i ferri per un'estate da protagonista

Golfo dei Poeti - Parco Shelley sotto i ferri a San Terenzo. L'incantevole ritrovo verde a due passi dal mare avrà un ruolo centrale nella programmazione estiva, basti pensare che sarà una delle due location - l'altra è Villa Marigola – scelte per ospitare i concerti del Lerici Music Festival, la rassegna musicale di tre settimane che prenderà il via il 16 luglio. Una delle migliorie che il Comune di Lerici ha deciso di apportare consiste nell'adeguamento del palco del Parco Shelly, andando ad ampliarlo per consentire lo svolgimento delle manifestazioni previste. I lavori, del valore di quasi 15mila euro, sono stati assegnati a una falegnameria di Sarzana. Mentre una ditta arcolana – da circa 8mila euro di lavori – interverrà sull'impianto elettrico e sull'impianto di illuminazione del parco. Infine, è stato affidato a una ditta agraria di Vezzano un intervento sul verde ad ampio raggio, quindi potatura degli alberi che impediscono lo svolgimento delle attività artistiche sul palco, rifilatura delle siepi e degli arbusti all'interno del parco, taglio dell'erba del prato con concimazione biologica, in tutto circa 1.500 euro di lavori. Il parco adiacente la Villa Magni, che ospitò il grande Percy Bisshey, si rimette quindi a nuovo per accogliere al meglio gli orchestrali del LMF, le serate di Mythoslogos e gli appuntamenti de Il salotto dei cantautori, che vedrà ospiti Morgan e Antonio Silvia, Vittorio De Scalzi e Daniele Silvestri. Una centralità nella programmazione, quella del sito santerenzino, legata, oltre che al suo prestigio, alla sua bellezza, anche, come si legge nelle determine di Palazzo civico, "alla situazione post pandemica", in cui, è chiaro, un ampio luogo all'ape