Over 80 tutti vaccinati, ma non proseguiranno le somministrazioni alla Mantegazza

Golfo dei Poeti - "Tiriamo un sospiro di sollievo per tutti i nostri anziani over 80! Infatti, con oggi si concludono le vaccinazioni di più di 800 persone". Lo ha annunciato su Facebook l'assessore alla Salute del Comune di Lerici, Alessandra Di Sibio, che ha proseguito: "Voglio ringraziare la nostra Pubblica Assistenza di Lerici per il lavoro messo in atto giorno dopo giorno con dedizione e professionalità, Daria Beverini per il lavoro certosino svolto in questi mesi, il sindaco Leonardo Paoletti per l'energia, la cura e l'attenzione a non lasciar mai indietro nessuno, l'assessore Marco Russo per la tempestività nel trovare soluzioni e la presenza attiva della Protezione civile, Radio Marconi, il dottor Gianluca Boggio, l'amministrativa Cinzia Zucchello, le infermiere Fiorenza Guidotti e Paola Baria". La più anziana tra i vaccinati? La signora Lidia Beduini, 102 anni (nella foto).



"Da un lato rimane un po' di amarezza - ha poi concluso l'assessore Di Sibio - perché, nonostante tutti gli sforzi messi in campo per mantenere attivo il punto vaccinale per tutte le altre fasce d'età, dobbiamo fermarci qui. Ma non ci arrendiamo. Infatti, la nostra palestra è una 'casa della prevenzione e cura alla persona' e, pertanto, continueremo ad utilizzarla a breve per i test antigenici rapidi per il covid-19 ed altre attività di prevenzione e cura post-covid19, e non solo, dedicati a tutta la cittadinanza". Tramonta quindi l'ipotesi, già caldeggiata dall'assessore nelle scorse settimane, di effettuare le vaccinazioni nel presidio allestito all'interno della palestra della scuola Mantegazza.